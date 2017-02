Législatives 2017: installation des membres de la permanence d'Alger de la HIISE

Le membre de la commission permanente de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), Tayeb Lahlali a procédé mardi à l'installation des membres de la permanence d'Alger et la désignation du membre Idir Hassaine en tant que président de cette instance.

La permanence d'Alger, qui sera chargée de la surveillance du processus électoral lors des prochaines législatives prévues pour le 4 mai, est une instance paritaire composée de 14 membres, magistrats et représentants de la société civile.

M. Lahlali, chargé de l'installation de toutes les permanences des wilayas du centre, a affirmé que la principale mission de ces permanences était d'assurer une surveillance du processus électoral, à commencer par la révision des listes électorales tout en s'assurant du respect de la loi par les candidats notamment pour ce qui est de l'interdiction de l'utilisation des moyens de l'Etat durant tout le processus électoral.

Le représentant de la HIISE a donné, à cet effet, des instructions aux membres de la permanence quant à l'impératif de veiller à la régularité de l'opération de révision des listes électorales et de s'assurer qu'aucun candidat interdit ne se présente.

Il a souligné la nécessité pour les candidats de respecter toutes les mesures organiques de la campagne électorale, notamment celles liées à "l'utilisation des moyens de l'Etat dont le transport et les sièges" durant cette période, ainsi que la signalement des "dépassements enregistrés" dans ce cadre.

La décision d'installation des membres de cette permanence intervient en application des instructions du président de la HIISE, Abdelwahab Derbal, à l'issue de la réunion de la commission permanente de la HIISE, en vue d'organiser l'opération de déploiement des permanences de wilaya, qui prendra fin le 16 février, suite à la publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral pour les prochaines législatives.

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika avait signé le 4 février le décret présidentiel portant convocation du corps électoral pour l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale (APN), le jeudi 4 mai 2017, annonçant ainsi le lancement de l'opération électorale pour le renouvellement des membres de la chambre basse du parlement.

La HIISE, composée de 410 membres dont 205 magistrats proposés par le Conseil supérieur de la Magistrature et 205 compétences indépendantes choisies parmi la société civile, a tenu sa première réunion le 22 janvier dernier.

Elle "veille à la transparence et à la probité des élections présidentielles, législatives et locales et du référendum, depuis la convocation du corps électoral jusqu'à la proclamation des résultats provisoires du scrutin".

Elle dispose de larges attributions dont celle de demander au Parquet la réquisition de la force publique ou de le saisir de faits constatés susceptibles de revêtir un caractère pénal.