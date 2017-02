Ouverture prochaine d’un centre d’hémodialyse à Kenadsa (Béchar)

Un centre d’hémodialyse extensible sera mis en service samedi prochain au chef lieu de la commune de Kenadsa (18 km à l’ouest de Béchar), dans le cadre du renforcement de la prise en charge des insuffisants rénaux de la wilaya, a-t-on appris mercredi auprès de la direction locale de la Santé.

Une douzaine de patients de cette collectivité, qui se rendent actuellement dans l’un des centres de Bechar pour leurs séances de dialyse, vont bénéficier des prestations de cette structure de santé qui sera dotée de quatre (4) générateurs et sept (7) lits, a-t-on signalé.

Un centre similaire est localisé à Kerzaz (350 km au sud de Bechar) et dispose de trois (3) générateurs, ce qui a mis un terme aux déplacements des malades de cette commune vers celui de Béni-Abbès (110 km au nord de Kerzaz), tout comme pour celui de la commune d’Igli (160 km au de Bechar), a-t-on fait savoir.

Des structures similaires sont en service depuis quelques années à Bechar, Abadla, Béni-Ounif et Béni-Abbès, totalisant plus d’une cinquantaine de générateurs, ce qui permis une prise en charge complète des malades avec, en plus, la mise à leur disposition de moyens de transports et un suivi médical adapté à leurs besoins spécifiques, a-t-on fait savoir à la direction de la santé. APS