Bensalah : La participation massive des citoyens aux Législatives, une leçon pour tous ceux qui doutent des orientations du pays

Le président du Conseil de la nation Abdelkader Bensalah a affirmé mercredi à Alger que "la participation massive" des citoyens aux prochaines élections donnera une leçon à tous les ennemis du pays et à ceux qui mettent en doute ses orientations".

M. Bensalah a précisé dans une allocution à l'issue de l'adoption de la composante du nouveau Bureau du Conseil que les élections prochaines "seront

une station importante car elles interviennent après des amendements constitutionnels et juridiques très importants.

"Nous devons tous contribuer à assurer un climat positif en sensibilisant le citoyen sur la nécessité de participer massivement à cette échéance électorale car le vote est un droit et un devoir, il est aussi un comportement nationaliste et citoyen", a-t-il souligné ajoutant que les Algériens donneront ainsi une leçon à tous les ennemis du pays et à ceux qui mettent en doute ses orientations".

Il a précisé que "des parties étrangères connues tentent de s'ingérer dans les affaires du pays", à travers, a-t-il dit, des écrits qui manquent d'objectivité ou des rapports infondés sur la politique de réforme engagée par notre pays et sur ses réalisations socio-économiques mettant en doute son avenir prometteur".

"A ceux là et à ceux à l'intérieur qui doutent de la noblesse de la démarche, nous leur disons de revoir et de réviser leurs analyses et de rectifier leur lecture concernant la situation du pays".

Il a affirmé que l'Algérie "sous la direction du Président Abdelaziz Bouteflika s'apprête à organiser des élections législatives répondant à tous les critères", elle tient à ce titre à assurer toutes les conditions de leur succès, a-t-il soutenu.

Après avoir rappelé que les membres du Conseil de la nation "se préparent dés à présent à cet événement, il a précisé qu'ils "contribueront à marquer la campagne électorale par des débats politiques riches". Il a en outre précisé que ce type d'activité est la base de la pratique politique et démocratique fondée sur l'esprit d'acceptation de la différence et de l'avis opposé".

Il a soutenu que "la démocratie est un combat sur le terrain et une concurrence avec des programmes et des thèses", tout en souhaitant que cet esprit puisse régner lors des élections prochaines".

Il s'est dit convaincu que la majorité des acteurs de la classe politique "oeuvrera à construire une Algérie démocratique forte de sa diversité, de sa pluralité et de ses institutions constitutionnelles".

M. Bensalah a rappelé que le Conseil de la nation et depuis l'ouverture de la session parlementaire actuelle, poursuit ses travaux dans le cadre des nouvelles dispositions de la Constitution qui a renforcé le rôle du Conseil et élargi ses prérogatives".

M. Bensalah a félicité à cette occasion les présidents des groupes parlementaires du Conseil pour la confiance renouvelée par leurs directions politiques. APS