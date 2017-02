La Jordanie souhaite un sommet parlementaire arabe

Le président de l'Assemblée des députés jordaniens Atef Tarawneh a fait état mercredi de la volonté de son institution d'organiser un sommet parlementaire arabe en Jordanie au cours de cette année.

Le sommet vise à mettre l'accent sur les questions de toute la région notamment la cause palestinienne, la crise syrienne, les réfugiés, la menace terroriste et la lutte antiterroriste, a-t-il indiqué lors d'une rencontre avec le Groupe d'Amman pour les dialogues du futur (un des programmes du centre d'études et d'informations Albairak).

M. Tarawneh a affirmé que le parlement jordanien "s'attelle à mettre en oeuvre sa stratégie de développement et à jouer son rôle en matière de diplomatie parlementaire", soulignant les bonnes relations qu'il entretient avec différentes institutions au niveau mondial en tant que membre actif dans plusieurs instances arabes, islamiques et internationales".

Par ailleurs, le porte parole du parlement jordanien, Atallah El houniti a indiqué dans un entretien téléphonique à l'APS que "la tenue d'un tel sommet nécessite un consentement arabe et que partant le président du parlement va engager des consultations avec ses homologues arabes pour arrêter la date et l'ordre du jour".

Il a mis l'accent, dans ce sens, sur l'importance la diplomatie parlementaire et le développement des relations interparlementaires pour davantage de coopération et de coordination des positions pour servir les aspirations de la Nation arabe et protéger sa souveraineté contre toute ingérence pouvant avoir un impact négatif sur le Monde arabe en plus de l'échange d'expériences et de visites. APS