Air Algérie : Bakhouche Alleche, nouveau directeur général par intérim

M. Bakhouche Alleche a été désigné jeudi comme Directeur général par intérim de la compagnie aérienne nationale Air Algérie en remplacement de M. Mohamed Abdou Bouderbala qui a été appelé à d'autres fonctions.

M. Alleche a été installé à ce poste à l'issue d'une session extraordinaire de l'Assemblée générale d'Air Algérie, qui a été présidée par le ministre des Travaux publics et des Transports, Boudjemaa Talai, en présence du ministre des Finances, Hadji Babaammi, et d'un représentant du ministère de l'Industrie et des mines.

A l'issue de ses travaux, l'Assemblée générale d'Air Algérie a ainsi mandé le conseil d'administration à l'effet d'élire son président et de désigner le Directeur général par intérim de la compagne aérienne nationale en la personne de M. Bakhouche Alleche.

Saisissant cette occasion, M. Talai a tenu à remercier M. Bouderbala "pour les efforts qu'il a fournis depuis son installation à la tête de la compagnie".

M. Bakhouche Alleche a occupé plusieurs fonctions à Air Algérie durant plus d'une quarantaine d'années, a indiqué un responsable au ministère des Travaux publics et des transports.

Il avait commencé sa carrière en 1975 au sein de cette compagnie aérienne comme pilote puis commandant de bord, et y a également exercé notamment comme instructeur de pilotes, directeur-adjoint de la formation, directeur des opérations aériennes, directeur de la division exploitation et adjoint du P-dg d'Air Algérie.