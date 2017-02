Sellal reçoit le ministre saoudien du Commerce et de l'Investissement

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a reçu jeudi à Alger le ministre saoudien du Commerce et de l'Investissement, Madjed Abdullah Al Qassabi, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Le ministre saoudien effectue une visite de travail en Algérie dans le cadre de la tenue de la 12e session de la commission mixte algéro-saoudienne.

Les deux parties "ont procédé, lors de cette audience, à une évaluation des relations bilatérales à la lumière des travaux de la commission mixte".

Elles ont qualifié ces relations bilatérales de "très prometteuses et adéquates" avec la "forte volonté politique, exprimée au plus haut niveau, et visant à donner à celles-ci une dimension stratégique au regard des opportunités offertes, ainsi que des intentions manifestées de part et d'autre".

Les deux responsables, qui "se sont mutuellement félicités des résultats obtenus, ont réitéré leur volonté de faire du partenariat économique le fer de lance de la coopération économique au bénéfice des deux pays", précise la même source.

L'audience s'est déroulée en présence du ministre de l'Industrie et des Mines, Abdesselam Bouchouareb. APS