Coup d’’envoi du 5ème festival maghrébin du théâtre à El-Oued

La 5eme édition du festival maghrébin du théâtre a débuté jeudi après-midi à El-Oued, en présence de onze troupes théâtrales représentant 8 pays arabes, a-t-on constaté.

Le coup d’envoi de cette manifestation culturelle a été donné à travers la présentation de la pièce "Selfie", un monodrame social interprété par Akram Azzouz et retraçant le quotidien d’un éboueur et ses difficultés, sur un texte d’Ahmed Ameur et une réalisation de Tahar Aïssa Belarbi.

Les troupes participantes représentent la Palestine, la Tunisie, les Emirats Arabes Unis (EAU), la Mauritanie, la Libye, le Maroc, l’Arabie Saoudite, l’Egypte, et le pays hôte qui est représentée par des troupes de l’association "Ennakous pour le théâtre et le cinéma" (Laghouat) avec la pièce "Rik El-Chaytan", et la coopérative "Atelier d’El-Bahia pour le théâtre et les arts" (Oran) avec la pièce "Moi et le maréchal".

Les oeuvres tunisiennes "Degré zéro" et "Djenat" seront présentées par les associations "Théâtre d’El-Ibtissama" de Nabeul et l’association "Ness El-Mesrah" de Gafsa.

La participation libyenne sera marquée par une £uvre de la troupe "El-Haiya El-Amma pour le cinéma, le théâtre et les arts", avec une pièce intitulée "Soura Bahita" (Image pâle), alors que la participation marocaine sera représentée par la troupe "Kawaliss" (coulisses) pour le théâtre, et la Mauritanie par l’association des dramaturges mauritaniens, ont indiqué les organisateurs.

"El-Hanadjir pour les arts" est l’association représentant l’Egypte à ce festival qui verra aussi la participation de la troupe "Khalidji Drama" d’Arabie Saoudite, aux côtés de la troupe palestinienne "Inad" qui jouera la pièce "El-Djazira" et les EAU représentée par la troupe "Sourakh El-Djoutha" (cri du cadavre).

Le programme de ce rendez-vous culturel maghrébin prévoit aussi cinq ateliers sur l’interprétation théâtrale, le script, le corps, la scène, le théâtre de rue et la mise en scène, animée par l’artiste tunisienne Ayet Ali.

Cette manifestation verra, par ailleurs, l’organisation de cérémonies en l’honneur de vedettes du théâtre arabe, dont le dramaturge syrien Merouane Nassah, le metteur en scène jordanien Ghenam Ghenam, la comédienne libyenne Souad Khalil, le réalisateur marocain Abdelmadjid Chekir, le comédien tunisien et vedette de la série télévisée "Nessibti Laâziza" Ferhat Henana, connu sous le nom de Moundji, en plus d’autres noms ayant marqué le théâtre algérien.

Le 5eme festival maghrébin du théâtre, qui est dédié à la mémoire du défunt auteur Kateb Yacine, prévoit, en outre, une réception en l’honneur du musicien-compositeur Noubli Fadel, originaire de la région d’El-Oued. APS