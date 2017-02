Poursuite de l'opération antiterroriste à Bouira : neuf terroristes neutralisés et des armes saisies

Neuf (9) terroristes ont été neutralisés et cinq (5) pistolets mitrailleurs de type kalachnikov, trois (3) fusils semi-automatiques et une quantité de munitions ont été saisis, ce vendredi, annonce un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et en poursuite de l’opération de fouille et de ratissage déclenchée par les forces de l’Armée nationale populaire près de la commune d’El-Adjiba, wilaya de Bouira/1ère Région militaire, un détachement de l’ANP a neutralisé, ce matin du 17 février 2017, neuf (9) terroristes et saisi 5 pistolets mitrailleurs de type kalachnikov, 3 fusils semi-automatiques et une quantité de munitions», a précisé la même source.

Ainsi, le bilan de cette opération, qui est toujours en cours, s’élève à la mise hors d’état de nuire de 14 terroristes et la récupération de 13 armes à feux, une quantité de munitions et divers objets.

Dans un communiqué d'hier, jeudi, du MDN, un premier bilan avait fait état de l'identification de cinq terroristes abbatus à El-Adjiba.

«Cette opération de qualité aux résultats décisifs menée par des unités de l'Armée nationale populaire réitère la ferme détermination de nos forces à venir à bout de ces groupuscules criminels et du fléau du terrorisme dans notre pays», a soutenu le MDN.