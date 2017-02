Réunion consulaire à Paris : assurer une «plus grande» protection des droits et intérêts des Algériens vivant à l’étranger

L'objectif de la réunion de coordination consulaire, qui se tient depuis jeudi à Paris, est de réfléchir à une nouvelle organisation des services consulaires algériens et de réunir les conditions «appropriées et idoines» pour assurer une «plus grande» protection des droits et intérêts de la communauté algérienne, indique, ce vendredi, le SG du ministère des Affaires étrangères, Hassan Rabehi.

«L'objectif étant de réfléchir à une nouvelle organisation de nos services consulaires avec l'intégration et l'introduction progressive des technologies de l'information et de la communication», rapporte l’APS citant la même source.

Il s'agit également de «réunir les conditions appropriées et idoines pour assurer une plus grande protection des droits et intérêts de notre communauté vivant à l'étranger conformément aux orientations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika».

Regroupant les chefs de poste et les responsables consulaires des ambassades d'Algérie en Europe, qui se tient depuis jeudi au siège de l'ambassade d’Algérie en France, la réunion de coordination et d’information, présidée par le SG du MAE et à laquelle participe le SG du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, El Hocine Mazouz, est consacrée, entre autres, à l'évaluation globale de la gestion consulaire de la communauté algérienne en Europe.

Pour Hassane Rabehi, les inaugurations récentes par le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, des nouveaux sièges de consulats de Créteil, Marseille et New York, «dénotent et traduisent le grand intérêt des hautes autorités du pays à l'égard de notre communauté vivant à l’étranger», soulignant dans ce contexte qu'une réflexion est engagée sur l'apport que peuvent constituer les compétences algériennes établies à l'étranger à l'effort de développement économique de l’Algérie.

«Nous réfléchissons également à une révision de la carte consulaire pour qu'on puisse rapprocher les administrés de l'administration, les membres de notre communauté aux représentations diplomatiques et consulaires».

Tout en mettant en exergue que c'est un «très grand chantier, très ambitieux pour lequel nous souhaitons réunir toutes les conditions pour le réaliser», il a fait savoir que cette rencontre est marquée par le parachèvement de l'opération du passeport biométrique et coïncide avec l'organisation prochainement des élections législatives.

«Il s’agit pour nous, à travers cette rencontre, de faire le point sur tout ce qui a été entrepris en termes de modernisation, de facilitation et d’allègement des procédures administratives consulaires et également de valoriser tous les efforts qui ont été consentis en vue d’améliorer les conditions d’accueil au bénéfice des membres de la communauté nationale, notamment dans leurs contacts avec nos représentations diplomatiques et consulaires», a-t-il expliqué.

Pour ce responsable, la modernisation et la simplification des procédures d’obtention des documents administratifs, est une opération, «combien lourde» qui a été réussie.

«Elle a permis d’abord de réduire les procédures et rétrécir les délais d’établissement des différents documents administratifs et consulaires», a-t-il précisé, soulignant l’objectif de doter l’administration consulaire, au niveau de différents pays, de tous les moyens afin d’être «en permanence à l’écoute des préoccupations de notre communauté et être à sa disposition, notamment pour les questions liées à la protection de leurs droits et de leurs intérêt dans les pays de résidence».

APS