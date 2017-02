Ligue 1 - 20e journée : le DRBT renoue avec la victoire et quitte la zone rouge

Le DRB Tadjenanet quitte la zone rouge. Le Difaâ n’est plus relégable suite à sa précieuse victoire acquise, vendredi à domicile, face au CS Constantine (1-0), à l’occasion de la suite de la 20e journée de la Ligue 1 Mobilis.

Après 6 matchs sans succès, le DRB Tadjenanet goute de nouveau à la saveur de la victoire. Un succès porteur d’espoir pour les protégés de Liamine Bougherara qui parviennent à s’extirper de la zone de relégation.

Face à un autre candidat potentiel au purgatoire, le DRBT a éprouvé d’énormes difficultés pour mettre fin à sa période de disette. Il aura fallu patienter jusqu’à la 78e minute pour assister à l’unique réalisation de cette partie, signée Demane.

Grâce à ses trois précieux points glanés ce vendredi, le DRBT gagne deux places au classement (12e – 20 points) et compte trois longueurs d’avance sur le premier relégable.

Pour sa part, et après une belle série de résultats positifs, le CSC retombe dans ses travers et reste cloué à la 11e position (21 pts).

En ouverture de cette 20e journée, le NA Hussein Dey a corrigé l’USM El Harrach, sur le score de 3 buts à 0, dans un derby de la capitale joué jeudi au stade du 5 Juillet 1962.

Cette manche se poursuivra ce samedi avec l’affiche, ES Sétif - USM Bel-Abbès, prévue à 16h00 au stade du 8 Mai 1945 (Sétif) et prendra fin lundi prochain avec un autre big match mettant aux prises l’USM Alger au CR Belouizdad. Cet autre derby algérois aura lieu à 16h00 au stade du 5 Juillet.

Quatre matchs reportés

Concernant les autres rencontres au programme de cette journée, elles ont été reportées à une date ultérieure. Les matchs JS Saoura - RC Relizane, MC Oran - MC Alger et CA Batna - JS Kabylie n’ont pas eu lieu à cause de la participation de la JSS, du MCA et de la JSK aux différentes compétitions africaines, à savoir, la Ligue des champions et la Coupe de la CAF.

Pour ce qui est de la confrontation, MO Béjaïa - Olympique Médéa, elle « a été reportée à une date ultérieure par mesure conservatoire suite aux incidents qui se sont produits mardi 14 février à l’occasion du match retard entre le MOB et l’USM Alger », comme indiqué sur le site de la Ligue de football professionnel (LFP).

Résultats des matchs :

DRB Tadjenanet 1 – 0 CS Constantine

NA Hussein Dey 3 – 0 USM El Harrach

Reste à jouer :

Samedi (16h00) :

ES Sétif - USM Bel-Abbès

Lundi (18h00) :

USM Alger - CR Belouizdad

Reportés :

MC Oran - MC Alger

JS Saoura - RC Relizane

CA Batna - JS Kabylie

MO Béjaïa - Olympique Médéa