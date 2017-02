Ligue 2 - 21e journée : le leader tombe à domicile, la JSMB reprend la 2e place

La JSM Béjaïa est de retour sur le podium. Les Béjaouis ont repris la seconde place du classement suite à leur victoire enregistrée face à l’Amel Boussaâda (3-0), pour le compte de la 21e journée de la Ligue 2 Mobilis, disputée ce vendredi. Dans la lutte pour le maintien, le MC El Eulma s’est compliqué l’existence en étant tenu en échec à domicile par l’US Biskra (1-1).

Alors que la première place reste la chasse gardée du Paradou AC, le jeu des chaises musicales continue de plus belle pour la place de dauphin. En effet, la JSM Béjaïa est de retour sur la seconde marche du podium (35 pts) grâce à sa large victoire acquise, chez elle, face à l’Amel Boussaâda (3-0).

L’USB enchante, le MCEE déchante

De son côté, l’US Biskra rétrograde à la 3e place (34’), mais réalise l’une des bonnes affaires du jour. Les protégés de Mounir Zeghdoud sont allés ramener un bon point de leur déplacement dans les Hauts Plateaux face au MC El Eulma (1-1).

Alors que les Eulmis pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant la marque à la 56e minute par Bouharbit, les Biskris, eux, ont réussi à égaliser dans les arrêts de jeu grâce à Benhamla (90+2’).

Conséquence de ce match nul, le MCEE fait la plus mauvaise opération de la journée, contrairement à son adversaire du jour, et demeure à l’avant dernière place au classement avec 19 points.

Le GCM s’offre le leader

Ce résultat négatif du MCEE est d’autant plus préjudiciable pour les Eulmis, car leurs concurrents pour le maintien n’ont pas raté leurs sorties. Le CRB Aïn Fekroun s’est imposé face au WA Boufarik (1-0), l’AS Khroub a glané un bon point en déplacement face au CA Bordj Bou Arréridj (1-1), alors que le GC Mascara a fait sensation en battant le leader chez lui (0-1).

A la faveur d’un but inscrit, sur penalty, par Hachem (66’), le GCM a réalisé une performance inédite cette saison en réussissant là où toutes les autres formations du championnat ont échoué, à savoir battre le Paradou dans son antre.

Ce succès vient à point nommé pour le GCM qui prend ses distances avec la zone de turbulence en s’installant dans le ventre mou du tableau (9e – 27 pts).

En revanche, cette seconde défaite de l’année pour le PAC reste anecdotique au vue du parcours déjà accompli par les académiciens. Néanmoins, il traduit parfaitement la baisse de régime du leader qui éprouve d’énormes difficultés à imposer sa suprématie, contrairement à la première phase du championnat.

Fin de disette pour le MCS qui renoue avec la victoire

Dans les autres résultats, le MC Saïda a réappris à gagner en dominant difficilement l’ASO Chlef dans un derby de l’Ouest, disputé à huis clos, et soldé sur le score étriqué de 1 but à 0. L’arrivée de Mohamed Benchouia à la tête de la barre technique du MCS a eu l’effet escompté et le club remonte à la 8e position (28 pts).

De son côté, la JSM Skikda n’a pas eu trop de difficulté à venir à bout de la formation oranaise de l’ASMO en reportant le match par 3 buts à 1. Une victoire qui permet au V noir de rester dans le peloton de tête en occupant la 5e place (30 pts).

La suite et fin de cette 21e journée aura lieu ce samedi avec le derby de la Mitidja qui mettra aux prises l’USM Blida au RC Arbaâ. Le match est prévu à 15h00 au stade Mustapha Tchaker de Blida.

Résultats des rencontres :

MC Saïda - ASO Chlef 1 - 0

Paradou AC - GC Mascara 0 - 1

MC El Eulma - US Biskra 1 - 1

CRB Aïn Fekroun - WA Boufarik 1 - 0

JSM Skikda - ASM Oran 3 - 1

JSM Béjaïa - Amel Boussaâda 3 - 0

CA Bordj Bou Arréridj - AS Khroub 1 - 1

Reste à jouer :

Samedi (15h00) :

USM Blida - RC Arbaâ

Classement Pts J

1). Paradou AC 44 20

2). JSM Béjaïa 35 21

3). US Biskra 34 21

4). USM Blida 32 20

5). JSM Skikda 30 21

6). CAB Bou Arréridj 29 21

7). Amel Boussaâda 28 21

--). MC Saïda 28 21

9). GC Mascara 27 21

10). ASM Oran 25 21

--). ASO Chlef 25 21

--). WA Boufarik 25 21

13). CRB Aïn Fekroun 24 21

14). AS Khroub 22 21

15). MC El Eulma 19 20

16). RC Arbaâ 13 20