Le président Bouteflika appelle à une participation massive aux prochaines législatives

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika a appelé samedi les Algériens à participer massivement aux élections législatives du 04 mai prochain.

«Au moment où nous célébrons les Gloires de notre pays en cette journée nationale du Chahid, notre peuple s'apprête à une autre échéance électorale pour élire ses représentants à l'Assemblée populaire nationale (APN) et je voudrais saisir cette occasion pour exhorter les enfants de mon pays à exercer leur droit pour choisir leurs représentant en se rendant massivement aux urnes dans le cadre des garanties prévues par la Constitution et la Loi consacrant le respect de leur choix libre et souverain», a indiqué le Chef de l'Etat dans un message lu en son nom par le conseiller à la présidence de la République, Mohamed Ali Boughazi, à l'occasion de la journée nationale du Chahid, célébrée ce 18 Février de chaque année.

Le président Bouteflika a souligné que «le recouvrement de la souveraineté et de notre droit à présider aux destinées de notre pays et la liberté de notre décision individuelle et collective de choisir nos représentants sont le fruit de lourds sacrifices consentis par un million et demi de Chahid, morts pour que vive l'Algérie et pour que ses enfants puissent jouir des bienfaits de la liberté et de l'indépendance».

Il a rappelé que «notre système institutionnel dans lequel se cristallisent les valeurs de liberté et de souveraineté populaire puisées dans notre lutte armée, a connu le raffermissement de son caractère démocratique à travers les enrichissements constitutionnels successifs».

APS