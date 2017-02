21e journée : accrochée par le RCA, l’USMB retombe dans ses travers

Encore des points de perdu pour l’USM Blida à domicile. La Blidéens ont été tenus en échec par le RC Arbaâ (1-1), samedi à Blida, en clôture de la 21e journée du championnat national de Ligue 2 Mobilis.

Face à la lanterne rouge, l’USM Blida a raté une bonne occasion de faire son retour sur le podium. Dans un derby de la Mitidja, où la formation de la ville des Roses était donnée largement favorite, la logique n’a pas eu son mot à dire.

Une histoire de pénaltys

Une semaine après avoir réussi à renouer avec la victoire, en battant le MC Saïda (1-0), les Blidéens n’ont pas pu confirmer leur réveil en retombant très vite dans leurs travers. Et pour cause, l’USMB a fait l’essentiel du jeu, en première mi-temps, pour enfin se voir récompensée en seconde période par un but inscrit sur pénalty par Hamiti.

Cependant, au lieu d’aller chercher un second but, les Vert et Blanc ont commis l’erreur de revenir en arrière laissant la chance à leur adversaire du jour de revenir dans la partie. Et ce qui devait arriver arriva, les Vikings ont réussi à niveler le score dans les ultimes minutes par l’entremise de Bouicha (87’), également sur penalty.

De nouveau accrochée chez elle, l’USMB rate l’occasion de rejoindre la JSM Béjaïa à la seconde place et reste scotchée au pied du podium (4e – 33 pts). Pour sa part, le RCA glane un bon point, même si son sort est presque scellé (16e – 13 pts).

Lors de la première partie de cette 21e journée, disputée vendredi, le GC Mascara a créé la sensation en infligeant au Paradou AC, leader au classement, sa première défaite de la saison à domicile (0-1). La JSM Béjaïa et la JSM Skikda ont déroulé, respectivement, face à l’Amel Boussaâda (3-0) et à l’ASM Oran (3-1), alors que le CA Bordj Bou Arréridj et le MC El Eulma ont encore laissé filer des points à la maison, tenus en échec par l’AS Khroub et l’US Biskra.

Résultats complets des rencontres :

USM Blida - RC Arbaâ 1 - 1

MC Saïda - ASO Chlef 1 - 0

Paradou AC - GC Mascara 0 - 1

MC El Eulma - US Biskra 1 - 1

CRB Aïn Fekroun - WA Boufarik 1 - 0

JSM Skikda - ASM Oran 3 - 1

JSM Béjaïa - Amel Boussaâda 3 - 0

CA Bordj Bou Arréridj - AS Khroub 1 - 1

Classement Pts J

1). Paradou AC 44 20

2). JSM Béjaïa 35 21

3). US Biskra 34 21

4). USM Blida 33 21

5). JSM Skikda 30 21

6). CAB Bou Arréridj 29 21

7). Amel Boussaâda 28 21

--). MC Saïda 28 21

9). GC Mascara 27 21

10). ASM Oran 25 21

--). ASO Chlef 25 21

--). WA Boufarik 25 21

13). CRB Aïn Fekroun 24 21

14). AS Khroub 22 21

15). MC El Eulma 19 20

16). RC Arbaâ 14 21