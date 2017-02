Ligue 1 - 20e journée : l’Entente de Sétif nouveau leader

L’Entente de Sétif est le nouveau patron de la Ligue 1 Mobilis. L’Aigle Noir a chipé le fauteuil de leader au MC Alger à la suite à sa victoire enregistrée, samedi à Sétif, face à l’USM Bel Abbès pour le compte de la suite de la 20e journée.

Quand le 3e au classement reçoit le 2e, pour disputer la 1ère place, le spectacle et l’engagement sont généralement au rendez-vous pour donner lieu à une bonne partie. C’est d’ailleurs ce qui a marqué l’affiche de la 20e journée, jouée au stade du 8 Mai 1945, entre l’ES Sétif et l’USM Bel Abbès.

Dans un stade plein comme un œuf, totalement acquis à sa cause, l’Entente sétifienne n’a pas loupé l’occasion de monter sur la plus haute marche du podium. Une bonne performance réalisée par les Noir et Blanc à l’issue d’une partie très disputée, où souvent le jeu dur et l’excès de l’engament physique a pris le pas sur le football proprement dit.

La première mi-temps n’a pas vu de changement au score. Toutefois, une altercation, plus que condamnable, survenue à la 26e minute entre l’attaquant sétifien, Amokrabe, et le capitaine des visiteurs, Sidhoum, a donné lieu à une mêlée générale et a fini par l’expulsion logique des deux joueurs.

En seconde période, l’ESS s’est vue gratifiée de tous ses efforts par l’unique but du match scoré à la 68e minute par Nadji. Rentré à la 49e minute en lieu et place de Bouteba, l’ancien usmiste a donné raison à son coach, Madoui, en débloquant la situation et signant au passage sa 5e réalisation de la saison.

Grâce à ce succès ô combien important, la formation de Ain El Fouara prend les commandes du championnat (35 pts). De son côté, l’USMBA, l’une des belles surprises de cette exercice, s’incline après avoir enchainé 4 victoires de suite et recule à la 3e position (33 pts).

Dans les deux premières rencontres de cette journée, jouées jeudi et vendredi, le NA Hussein Dey a pris le meilleur sur l’USM El Harrach (3-0), alors que le DRB Tadjenanet a réappris à gagner face au CS Constantine (1-0).

Cette manche se poursuivra lundi prochain avec un autre big match mettant aux prises l’USM Alger au CR Belouizdad. Cet autre derby algérois aura lieu à 16h00 au stade du 5 Juillet 1962.

Quatre matchs reportés

Concernant les autres rencontres au programme de cette journée, elles ont été reportées à une date ultérieure. Les matchs JS Saoura - RC Relizane, MC Oran - MC Alger et CA Batna - JS Kabylie n’ont pas eu lieu à cause de la participation de la JSS, du MCA et de la JSK aux différentes compétitions africaines, à savoir, la Ligue des champions et la Coupe de la CAF.

Pour ce qui est de la confrontation, MO Bejaia - Olympique Médéa, elle « a été reporté à une date ultérieure par mesure conservatoire suite aux incidents qui se sont produits mardi 14 février à l’occasion du match retard entre le MOB et l’USM Alger », comme indiqué sur le site de la Ligue de football professionnel (LFP).

Résultats des matchs :

ES Sétif 1 – 0 USM Bel-Abbes

DRB Tadjenanet 1 – 0 CS Constantine

NA Hussein Dey 3 – 0 USM El Harrach

Reste à jouer :

Lundi (18h00) :

USM Alger - CR Belouizdad

Reportés :

MC Oran - MC Alger

JS Saoura - RC Relizane

CA Batna - JS Kabylie

MO Bejaia - Olympique Médéa