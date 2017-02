ANEM: près de 50% des offres d’emploi destinées aux cadres pourvues en 2016

Près de 50% des offres d’emploi collectées par l’Agence des cadres supérieurs auprès des employeurs ont été pourvues en 2016 à Alger, a-t-on appris samedi du responsable de cette institution.

"Que ce soit dans l’industrie, le BTPH ou les services, 231 cadres ont été placés pour 494 offres d’emploi en 2016 ce qui a permis d’atteindre un taux de satisfaction de 47% " a indiqué à l’APS, la chef d’agence des cadres supérieurs, Mme Meriem Addoun.

Cet organisme dépendant de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) a effectué ces placements aussi bien avec un contrat temporaire qu’avec un contrat permanent, a ajouté Mme Addoun qui précise que cette agence a débuté son activité en 2015.

"Les cadres sont accueillis à l’agence pour déposer leur CV et postuler à des postes d’emplois et s’adressent aussi à l’agence pour recevoir les informations nécessaires sur les offres disponibles et leurs demandes sont enregistrés pour être recontactés", selon la responsable.

Ces offres émanent, entre autres, des secteurs des banques, des assurances et des hydrocarbures, voire de l’agriculture même si c’est le secteur le moins sollicité par les cadres, selon un bilan de l’agence obtenu par l’APS.

Les entreprises des secteurs public et privé national déposent leurs offres à l’agence à côté des entreprises étrangères.

Composée d’une chef d’agence et de cinq conseillers, l’Agence des cadres a pour mission principale de répondre aux sollicitations des cadres expérimentés en quête d’emploi et à la demande des entreprises en matière de main-d’úuvre qualifiée, ce qui exclut les primo demandeurs.

L’agence est la troisième du genre à l’échelle nationale après celle d’Oran et de Sétif et elle se charge de l’orientation des cadres avec une expérience dans des postes d’emploi en adéquation avec leurs profils, a précisé la même source .

L’agence exploite le réseau Wassit, un système d'information destiné à moderniser les services de l'ANEM. Il vise à assurer un meilleur traitement des demandes et offres d'emploi et ce gratuitement, a-t-on expliqué.