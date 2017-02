La chancelière allemande en visite officielle lundi en Algérie

La Chancelière allemande, Angela Merkel, effectuera, à partir de lundi, une visite officielle de deux jours en Algérie, à l'invitation du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, indique dimanche un communiqué de la présidence de la République.

Les entretiens entre le président Bouteflika et Mme Merkel permettront aux deux parties de "procéder à un échange de vues, notamment sur les relations entre l'Algérie et l'Union européenne, ainsi que la situation au Maghreb, au Sahel et au Moyen-Orient", précise le communiqué.

La visite de Mme Merkel "ne manquera pas de donner également un élan supplémentaire à la coopération, au partenariat et aux échanges entre l'Algérie et l'Allemagne", souligne la même source.

La visite de la Chancelière allemande sera, d'autre part, marquée par la tenue de la 6ème session de la commission mixte de coopération algéro-allemande et du forum d'affaires entre les entreprises des deux pays, ajoute le communiqué. APS