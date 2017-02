Cercle d'action et de réflexion autour de l’entreprise : un rapport sur les difficultés et les attentes des chefs d'entreprises prochainement sur le bureau de Sellal

Face à la crise pétrolière, « nous n’avons pas été assez rapide à diversifier notre économie ». Ce constat est de Samy Boukaila, l'un des fondateur du Cercle d’action et de réflexion autour de l’entreprise (CARE), s’exprimant, dimanche, à l’émission L’Invité de la rédaction de la chaine 3 de la Radio Algérienne.

Faisant part de l’élaboration d’un rapport qu'il envisage de porter à la connaissance du gouvernement et résultant des nombreuses rencontres organisées avec des chefs d’entreprises et des dirigeants d’associations patronales dans le pays, M. Boukaïla le présente comme un outil visant à promouvoir une économie productive et à améliorer le climat des affaires.

Dévoilant quelques uns des aspects traités dans ce document, il y cite des problèmes « décriés et mis en évidence » par des associations professionnelles et patronales relatifs, par exemple, au financement de l’économie, à la qualité de la formation professionnelle, à la complexité du système fiscal, « qui gagnerait, relève-t-il, à être simplifié » ainsi qu’à la bureaucratie, « qui freine, dit-il, la dynamique économique par des procédures qui n’ont pas lieu d’être ».

Du nouveau modèle de croissance élaboré par le gouvernement, il déclare souhaiter y trouver une liste de réformes et un plan d’action précis, de même qu’un strict suivi de son exécution, de manière à ce que ce « qui a été instruit soit véritablement traduit sur le terrain ».

Pour que tous les partenaires économiques fassent des efforts dans la voie d’une relance économique, il faudrait, considére-t-il, que l’Etat crée les conditions idoines pour accomplir ces derniers, notant que mobiliser autour d’un projet national de croissance et de développement « est une priorité ».

Réduire les importations, afin de diminuer les dépenses publiques, le fondateur de Care taxe cette idée de « contreproductive ». Pour lui cette diminution devrait se faire par le biais des forces du marché, d'une augmentation des investissements et la production de produits de qualité « de niveau mondial et exportables ».

M. Boukaïla tient, d’autre part, à mettre un bémol au souhait des opérateurs Algériens d’investir un marché Africain « beaucoup plus sophistiqué que le notre », dans lequel ils se proposent de « déverser » leurs surplus de production. Pour lui, il serait préférable, au contraire, d’y pénétrer dans une logique de partenariat « intelligent », prenant en compte un développement et es intérêts communs.