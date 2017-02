Un prêt bancaire en quelques minutes au Canada

Il est possible d'obtenir un prêt bancaire en moins de quelques minutes, le tout depuis un téléphone intelligent ou un ordinateur, grâce à la technologie financière (fintech). Matthieu Dugal s'intéresse à cette tendance de plus en plus populaire avec An Tran, directrice du marketing francophone pour le Québec de l'entreprise Wealthsimple, et Lana Tayara, cofondatrice de LendMart.com.

« Les banques existent depuis tellement longtemps, elles ont un processus traditionnel qui n'a pas évolué. Ce qu'on constate maintenant, c'est que les banques sont de plus en plus ouvertes. [...] Elles veulent utiliser notre technologie, notre processus qui est plus rapide et plus agile afin de financer leurs clients plus facilement », explique Lana Tayara.

« Ce qui a changé, ce n'est pas tant la fintech. Ce qui a changé, c'est les attentes des consommateurs. Maintenant, quelqu'un qui demande son Uber ou son Téo [pour commander un taxi] veut le même genre d'application pour ses services financiers », estime An Tran. L'entreprise pour laquelle elle travaille, Wealthsimple, gère 750 millions de dollars pour le compte de 20 000 Canadiens.