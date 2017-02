Protection de la faune : plus de 3000 oiseaux migrateurs recensés à Adrar

Quelques 3.071 oiseaux migrateurs ont été recensés durant cet hiver dans la wilaya d’Adrar, grâce au programme engagé pour la protection de la faune.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme annuel de recensement des oiseaux migrateurs ayant élus domicile dans les zones humides et destinée à enrichir la banque de données de l’organisation mondiale de la vie sauvage, a indiqué le conservateur des forêts d’Adrar.

Le recensement de 24 races de volatiles ( le Tadorne Casarca, la cigogne, la tadorne de Belon et le canard Souchet), a été mené en janvier dernier au niveau des huit zones humides d’Adrar, dont deux classées mondialement, telles les sebkhas deTimi, Tmentit, Timimoune, et Ouled Saïd.

Les oiseaux migrateurs font partie, des espèces faunistiques et floristiques, enrichissant la biodiversité locale et dénotant de la bonne santé de l’écologie et l’écosystème en Algérie.

La conservation des forets a profitée de cette opération de recensement, pour organiser des activités de sensibilisation en direction des clubs verts sur l’importance de protéger la faune et la flore.