Championnats d'Afrique : les Algériens terminent à la 2e place

Les sélections nationales de cyclisme (juniors, seniors et U-23) ont pris la deuxième place du classement général avec 6 médailles (3 or, 2 argent et 1 bronze), à l'issue des championnats d'Afrique qui ont pris fin dimanche à Louxor (Egypte).

La dernière journée, dimanche, a été consacrée à l'épreuve sur route qui a vu la victoire du Sud-africain Jakobus Smit chez les seniors, alors que l'Algérien Islam Mansouri (U-23) a pris la médaille de bronze avec un temps de 3h45:54.

Les médailles d'or algériennes de cette 12e édition ont été l'œuvre de la sélection des juniors en contre-la-montre par équipes et de Hamza Mansouri en individuel.

En course sur route juniors, Hamza Mansouri a également fait parler de lui en allant chercher l'or devant son compatriote Oussama Chablaoui, médaillé d'argent.

La sélection des seniors, conduite par Azzedine Lagab, a remporté une médaille d'argent en contre- la-montre par équipes.

Au classement général, l'Algérie a été devancée par l'Erythrée qui a pris la première place (3 or, 3 argent et 1 bronze). La 3e place est revenue à l'Ethiopie (2 or, 3 argent et 1 bronze).

