CAF - Ligue des champions : cruelle élimination de la JS Saoura

Elimination cruelle de la JS Saoura en Ligue des champions d’Afrique de football. La JSS quitte la compétition continentale après avoir réussi à tenir en échec les Nigérians d’Enugu Rangers (0-0), lors de la manche retour du tour préliminaire, jouée dimanche au Nnamdi Azikiwe Stadium de Enugu (Nigéria).

Pour leur première participation à la plus prestigieuse des compétitions continentales, les Sudistes peuvent nourrir beaucoup de regret. Tenu en échec (1-1) lors de la manche aller, disputée le 10 février à Béchar, les gars du Sud algérien ont réussi à faire de même lors de la phase retour.

Toutefois, le score nul et vierge (0-0) de cette première sortie officielle de la JSS, hors du territoire national, a été en sa défaveur. Le but égalisateur des Rangers, signé Bobby (38’), encaissé au stade du 20 août 1955, a été fatal pour la JSS et a mis fin prématurément au rêve et aux ambitions africains des coéquipiers de Mustapha Djalit.

De son côté, le second représentant algérien dans cette compétition, à savoir l’USM Alger, est exempte du tour préliminaire. Les Rouge et Noir affronteront en seizièmes de finale le vainqueur de la double confrontation entre les Diables Noirs (Congo) et RCK (Burkina Faso).

Le RCK est bien partie pour arracher son billet pour la suite de la compétition après avoir réussi à s’imposer sur le score sans appel de 3 buts à 0 lors de la manche aller, disputée le 11 février dernier à Ouagadougou .

L'USMA, finaliste de l'épreuve en 2015, se déplacera lors du match aller prévu entre le 10 et le 12 mars 2017 avant d'accueillir son adversaire lors du match retour qui aura lieu entre le 17 et le 19 mars 2017.