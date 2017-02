Gaïd Salah assiste à Abou Dhabi à l'ouverture du 13e Salon de défense "IDEX-2017"

Le Général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l’Armée nationale populaire, a assisté dimanche, à Abou Dhabi, à l'ouverture du 13e Salon de défense "IDEX-2017", indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Dans le cadre de sa participation à ce Salon, Gaïd Salah a assisté à la cérémonie d’ouverture officielle du Salon, marquée par des expositions et exercices militaires, utilisant différents équipements de défense terrestres, aériennes et navales, avant de visiter quelques stands du Salon et de s’enquérir de près des différents équipements, armements et systèmes de défense exposés.

Le Général de Corps d'Armée, en qualité de représentant personnel du président de la République, a été reçu, avec les Chefs de délégations hôtes, par le Général d’Armée Cheikh Mohamed Ben Zayed Al-Nahyane, Prince héritier d’Abu Dhabi, Adjoint du Chef Suprême des Forces Armées.

Gaïd Salah a été également reçu par Cheikh Mohamed Ben Rached Al-Maktoum, Vice-président de l’Etat, Président du Conseil des Ministres, Gouverneur de Dubaï et Ministre de la Défense, précise la même source.

A cette occasion, il leur a transmis les salutations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, avant d’entamer des discussions sur les relations de coopération militaire Algéro-émiraties, notamment dans le domaine des fabrications militaires, étant une composante importante de ces relations, souligne le communiqué

Le Général de Corps d’Armée a rencontré aussi des responsables émiratis et des Chefs de délégations participantes à ce Salon. APS