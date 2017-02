Affaire de l'assassinat de Ali Tounsi : début du procès dimanche prochain à Alger

Le procès de l'ex-chef de l'unité aérienne de la direction générale de la sûreté nationale (DGSN), le Colonel Chouaib Oultache accusé de l'assassinat de l'ex-directeur général de la DGSN, Ali Tounsi, débutera dimanche prochain au tribunal criminel d'Alger, en présence des témoins et des experts, selon le collectif de défense de l'accusé.

"La défense convoquera les 54 témoins et les 8 (huit) experts, entendus lors de l'instruction, outre la production des preuves pénales avant le début du procès prévu pour dimanche prochain", ce qui est "essentiel pour établir la justice", a indiqué à l'APS Me Mohamed Tayeb Belaarif, chargé avec deux autres avocats Mes Mohamed Amine Sidhoum et Nora Ghaffar, de la défense de l'accusé Chouaib Oultache.

La défense "soumettra une liste de nouveaux témoins, qui n'ont pas été entendus lors de l'instruction", a ajouté l'avocat, affirmant que la loi le permettait.

Oultache Chouaib est poursuivi pour "homicide volontaire avec préméditation, tentative de meurtre et possession d'arme à feu sans autorisation", selon le rôle complémentaire de la deuxième session criminelle 2016.

Ali Tounsi a été assassiné le 25 février 2010 par l'accusé Oultache qui a ensuite retourné son arme contre lui lors d'une réunion au siège de la Direction générale de la sûreté nationale à Alger, avait annoncé le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales.

Selon le ministère, la mort de Tounsi "est survenue lors d'une séance de travail durant laquelle un cadre de la police, apparemment pris d'une crise de démence, a ouvert le feu sur le chef de la police avec son arme de service".

Oultache Chouaib avait été précédemment condamné à une peine de cinq ans de prison ferme dans une autre affaire de détournement de deniers publics en relation avec le meurtre de Ali Tounsi. APS