Coupe de la CAF : la JS Kabyle renverse la vapeur et passe en 16es de finale

Défait 3 - 0 à l’aller, la JS Kabylie a réussi l’exploit de se qualifier pour les 16es de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF). Les Canaris se sont imposés (4-0) face au Monrovia Breweries Club (Libéria), en match retour du tour préliminaire, joué dimanche à Tizi Ouzou.

Condamnés à remontrer les 3 buts encaissés à Monrovia (Libéria), les Jaune et Vert ont réussi à relever le défi et à éviter à l’un des plus prestigieux clubs africains une élimination aussi précoce qu’humiliante.

Devant des tribunes presque vides, les coéquipiers du capitaine Rial ont sonné le glas dès les premières minutes de la rencontre, en témoigne le tir de Yetto qui a heurté la transversale à la 5e minute, comme pour donner le la à la symphonie offensive des Canaris.

Une première occasion, certes infructueuse, mais qui a eu pour effet d’ouvrir l’appétit vorace des Lions du Djurdjura qui ont réussi à rugir à la 21e minute sur une première réalisation scorée par Boulaouidet sur penalty.

Six minutes plus tard, c’est au tour de Berchiche de faire parler de lui. Profitant d’une grossière erreur de marquage commise par les défenseurs du MBC, le natif de Beni Douala a su profiter de cette aubaine pour doubler la mise (26’).

Juste avant le retour aux vestiaires, Aiboud est passé d’un cheveu d’inscrire le 3e but, toutefois, sa tête rageuse a trouvé sur sa trajectoire le portier adverse.

Galvanisés par les deux buts scorés en première mi-temps, les protégés du duo Rahmouni-Mousouni sont revenus sur la pelouse bien décider à refaire leur maigre retard. Chose faite à la 62e minute avec la 3e réalisation de la partie signée Boulaouidet, auteur d’un doublé, qui a réussi à remettre les pendules à l’heure (3-3).

Une nouvelle partie commence

Après avoir réussi à refaire leur retard, les kabyles n’ont pas laissé filer cette chance d’ajouter un 4e but et ainsi imiter le mouloudia d’Alger pour composter leur billet pour les 16es de finale.

Poussée par une rage de vaincre indescriptible, la JS Kabylie est arrivée à marquer ce 4e but tant désiré par l’intermédiaire de Mebarki. A la conclusion d’une très belle action collective, le milieu de terrain da la JSK a crucifié le gardien du MBC d’un tir puissant des 18 mètres pour laisser exploser la joie de tout les amoureux de la formation kabyle.

Ca sera l’Etoile du Congo

Qualifiée de justesse, la Jeunesse sportive de Kabylie aura pour adversaire l’équipe de l’Etoile du Congo (Congo-Brazzaville). L’équipe de la capitale congolaise a éliminé le Racing de Micomiseng de la Guinée Equatoriale.

Le match aller aura lieu le 10 mars prochain à Brazzaville, la manche retour se jouera une semaine plus tard (17 mars) à Tizi Ouzou.

Pour rappel, le MC Alger s’est également qualifié pour les 16es de finale de la coupe de la CAF en sortant, hier, les Ghanéens de Bechem United. Les Vert et Rouge en découdront avec l’équipe du FC Renaissance de la République démocratique du Congo (RDC). Le doyen disputera son 16e de finale aller à Alger (10 mars), le match retour est prévu à Kinshasa le 17 du même mois.