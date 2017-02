Réunion ministérielle tripartie de concertation à Tunis sur la situation en Libye

Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine (UA) et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, s'est réuni dimanche à Tunis avec les ministres tunisien et égyptien des Affaires étrangères, respectivement Khemaies Jihnaoui et Samah Choukri dans le cadre des efforts des pays voisins pour trouver une solution politique inclusive à la crise en Libye.

Cette réunion de concertation Algérie-Tunisie-Egypte sur la situation en Libye, qui se poursuivra lundi dans la capitale tunisienne, est destinée à définir le rôle de chaque pays dans le rapprochement de points de vues entre les parties libyennes, de converger leurs approches respectives afin de faire avancer le processus actuel devant conduire à la consolidation de l'accord politique et garantissant, par là-même, le succès du sommet tripartite prévu à Alger.

L'Algérie a entrepris, à la demande des parties libyennes, des efforts intenses pour aider à ce rapprochement et à trouver des solutions aux différends qui les opposent.

"L'Algérie reste déterminée à oeuvrer dans ce sens pour qu'une solution définitive soit trouvée et permettre le rétablissement de la sécurité et de la stabilité dans ce pays", avait affirmé samedi le ministère des Affaires étrangères. APS