M. Grine salue le rôle du Centre arabe d'échange d'informations et de programmes en matière de coordination médiatique

Le ministre de la Communication Hamid Grine a affirmé lundi à Alger que le Centre arabe d'échange d'informations et de programmes jouait "un rôle important" en matière de coordination médiatique entre les différentes radios et télévisions arabes en vue d'assurer le flux d'informations.

Le ministre a souligné à l'ouverture de la réunion des coordinateurs des radios arabes, qui se tient dans le cadre des rencontres annuelles de l'Union des Radios et Télévisions arabes (ASBU) et du Centre arabe d'échange d'informations et de programmes, le rôle du centre dans la vulgarisation de l'information en Afrique du Nord et au Proche Orient, affirmant que l'Algérie soutient les objectifs de cet organisme visant à "développer les systèmes d'échange entre les pays arabes, à acquérir la maîtrise des technologies de la communication et à former les cadres".

Le ministre a ajouté que le Centre arabe d'échanges d'informations et de programmes est "un mécanisme qui permet de reproduire fidèlement la réalité arabe", rappelant que les participants à cette rencontre examineront les voies et moyens permettant de poursuivre les échanges, de relever le volume horaire et d'améliorer la qualité de diffusion".

Le ministre s'est recueilli au début de son allocution à la mémoire du défunt Miloud Chorfi décédé lundi matin saluant ses qualités et son professionnalisme.