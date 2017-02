Législatives 2017 : des permanences au niveau des communes et annexes pour l'opération de légalisation

Le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales porte, lundi, à la connaissance des partis politiques concernés et des listes indépendantes qu'une permanence est assurée au niveau des bureaux chargés de l'opération de légalisation aux sièges des communes et annexes, afin de faciliter l'opération de légalisation des formulaires de souscriptions de signatures individuelles.

"Le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales porte à la connaissances des partis politiques concernés et des listes indépendantes qu'une permanence est assurée au niveau des bureaux chargés de l'opération de légalisation aux sièges des communes et annexes tous les jours de la semaine jusqu'à 22 heures, à l'exception du vendredi", précise un communiqué du ministère.

Cette mesure intervient "dans le cadre des prochaines élections législatives, et à titre de facilitation de l'opération de légalisation des formulaires de souscription de signatures individuelles au profit des listes de candidats et en application des dispositions de l'article 94 de la loi organique n°16-10 du 25 août 2016 relative au régime électoral", ajoute la même source. APS