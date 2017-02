L’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes va s’autofinancer

L’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) pourrait s’autofinancer d’ici trois ans, sans avoir recours au trésor public.

En 2016, plus de 75% du total des crédits octroyés pour la création de micro-entreprises, a été recouvré par l’Agence, ce qui a permis le financement de 55% des nouveaux projets de la même année.

Quelques 370.000 micro-entreprises et plus de 900.000 postes d’emploi ont été créés grâce au dispositif ANSEJ, lancé en 1997, le taux de projets portés par des diplômés de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle, est quand à lui, passé à 84 %.

L’ANSEJ a par ailleurs gelé l’octroi de crédit, pour 64 activités, comme les transports, la location de véhicule, la menuiserie, ou encore la création de semouleries et minoteries.

Un total de 2000 jeunes a été poursuivi en justice, a indiqué le Directeur général de l’ANSEJ, pour détournement de l'argent dédié à la création de micro-entreprises.