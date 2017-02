Aquaculture: un objectif annoncé de 17.000 tonnes en 2017

Si l’on en croit le ministère de l’Agriculture, la production aquacole devrait atteindre quelque 17.000 tonnes de poisson, en 2017.

Un responsable du ministère explique que la réalisation de cet objectif pourra être concrétisée grâce aux les 2.100 projets d'investissements, dont 70% seront consacrés à la pisciculture dans les bassins d'irrigation agricole.

M. Mustapha Oussaid, rappelant que la production aquacole actuelle ne dépasse guère les 4.000 tonnes/an, signale que l’objectif tendant à la développer a été retenu sur la base des engagements des directeurs de wilayas chargés de la pêche et des programmes d'action et des investissements.

Pour cette année, dit-il, le secteur concentrera ses efforts sur le développement des opérations de pisciculture intégrée dans l'activité agricole au titre du projet de pêche et de l'aquaculture continentales.

A moyen terme, annonce-t-il, 13.000 bassins d'irrigation dans la filière aquaculture seront réalisés, ajoutant que dans une première étape il est prévu d’en construire 2.000.

Des avantages de cette activité, M. Oussaid indique que les études et recherches entreprises ont révélées que les eaux utilisées pour l'élevage de poissons sont riches en matières organiques naturelles, permettant d'améliorer la production agricole.

Jusqu'en janvier dernier, 300 agriculteurs et 200 pêcheurs ont bénéficié d'une formation à Adrar, In Salah, Bechar, Ghardaïa, Tamanrasset, Biskra, Touggourt, Ouargla, Illizi et El Oued.

Entre 2015 et 2016, une quarantaine d'investisseurs, tous issus du Sud Algérien a, d’autre part, bénéficié en Chine, d'une formation sur les procédés d'élevage de poissons dans les bassins.