Conférence-débat : « Libertés démocratiques et respect de la déontologie »pour faire fleurir le métier de journaliste

Liberté démocratique et respect de la déontologie, sont les facteurs essentiels, permettant au métier de journaliste de fleurir et de progresser, considère, Marc-François Bernier professeur spécialiste en éthique et déontologie du journalisme à l'université d'Ottawa.

Invité par le ministère de la Communication, le conférencier intervenait, lundi à une conférence-débat sur la formation au profit des professionnels de la presse.

Pour cet expert, la déontologie dans le métier de journaliste, s'appuie sur six piliers, dont le premier dit-t-il, est en relation avec la notion d'intérêt public, le respect de la vie privée des personnes interviewées, à ne pas confondre « intérêt public avec la curiosité du public »a-t-il précisé.

Le deuxième pilier est « la vérité » que doit rapporter le journaliste, en s’appuyant sur des faits objectifs.

Le troisième pilier de la déontologie dans le journalisme, est en relation avec « la rigueur et l'exactitude ».

Le quatrième pilier est « L'équité ».

Le cinquième pilier est « l'impartialité » qui oblige a relevé l’expert, le journaliste à « rester neutre ».

Le sixième pilier c'est « l'intégrité » dont doit faire montre le journaliste.

Le conférencier a ajouté que le citoyen est devenu un « cinquième pouvoir », qui s’exprime à travers les réseaux sociaux.