Des caches d’explosifs et de munitions détruites à Tébessa, Skikda, Boumerdès et Bouira

Cinq caches contenant des explosifs et des munitions ont été détruites par l'Armée nationale populaire (ANP) à Tébessa, Skikda, Boumerdès et Bouira, indique, mardi, un communiqué du ministère de la Défense nationale.

« Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée nationale populaire a détruit, le 20 février 2017, cinq caches pour terroristes à Tébessa, Skikda, Boumerdès et Bouira contenant deux (2) ceintures explosives, des obus, des explosifs, 100 kilogrammes de poudre noire, deux (2) paires de jumelles, une quantité de munitions, des denrées alimentaires et des médicaments », précise le communiqué.

Dans sa lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a saisi, lors d'une opération à Bir Dher, dans la wilaya d'El-Oued, 460 téléphones portables enfouis sous le sable.

Six détecteurs de métaux, quatre groupes électrogènes et cinq marteaux piqueurs ont été également été saisis à Tamanrasset et Ghardaïa, note la même source.

Des détachements de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont, d’autre part, intercepté 49 immigrants clandestins, dont deux Syriens, à Adrar, Béchar, Tlemcen, Illizi et Laghouat, ajoute le communiqué.