Plus de 24 milliards de DA d'investissements algéro-allemands en 5 ans

Douze (12) projets industriels d'un montant global de plus de 24 milliards de DA (équivalent de près de 220 millions de dollars) ont été concrétisés en Algérie avec des partenaires allemands durant les cinq dernières années, a indiqué mardi à Alger le directeur général de l'Andi, Abdelkrim Mansouri.

S'exprimant à l'occasion des travaux du forum algéro-allemand, tenu en marge de la 6ème réunion de la commission mixte entre les deux pays, M. Mansouri a fait savoir que durant les cinq dernières années, l'Agence nationale de développement de l'investissement (Andi) a accompagné 16 projets d'investissements algéro-allemands dont 12 ont déjà été réalisés.

Il s'agit de projets portant essentiellement sur la fabrication de boites à vitesse, d'appareils de manutention, de matériaux de construction (plâtre et dérivés) et du gaz comprimé.

"Ce sont des activités diversifiées qui sont majoritairement dans le secteur de l'industrie", a observé M. Mansouri.

Lors de ce forum algéro-allemand, coprésidé par le ministre de l'Industrie et des mines, Abdesselam Bouchouareb, et le vice-ministre allemand de l'Economie et de l'énergie, Uwe Karl Beckmeyer, certains "succes stories" de projets allemands en Algérie ont été présentés.

Il en a été cité le projet de partenariat entre Sovac et Volkswagen d'un montant de plus de 170 millions d'euros, considéré comme le plus important projet engagé par ce constructeur automobile en Afrique.

L'usine sera implantée à Relizane sur une superficie de 150 hectares et compte produire 12.000 véhicules en 2017 puis 30.000 en 2018 avant d'atteindre, à long terme, les 100.000 unités/an.

Devant générer pas moins de 1.800 emplois directs, cette usine produira des véhicules des marques Volkswagen (Golf et Kaddy), Seat (Ibiza) et Skoda (Octavia).

Le projet vise d'atteindre un taux d'intégration de 15% entre 2017 et 2019 et de 40% entre 2020 et 2022.

Outre la création d'emplois et le transfert technologique, ce projet devra contribuer dans "la mise en place d'une nouvelle dynamique économique basée sur l'industrie automobile et la sous-traitance", a avancé le directeur général de Sovac, Mourad Oulmi.

Dans la présentation de Henkel Algérie activant dans les domaines de détergents et de produits d'entretien, son P-dg, Jean Feminier, a fait savoir que sa société envisageait d'investir un montant de 30 millions d'euros en 2017 pour augmenter les capacités de production des unités de Reghaia et de Chelghoum El Aïd.

Dans son allocution lors de ce forum, le vice-ministre allemand a estimé que le processus de partenariat entre l'Algérie et l'Allemagne était en "bonne voie" tout en reconnaissant qu'il restait beaucoup à faire sur le plan des investissements industriels.

"L'Algérie est une porte stratégique vers l'Afrique, elle recèle d'énormes opportunités d'investissements dans plusieurs domaines", a-t-il déclaré.

soulignant qu'un bon nombre d'entreprises allemandes de sous-traitance sont intéressées par l'investissement en Algérie.

Par ailleurs, M. Beckmeyer, qui avait participé au Forum mondial de l'énergie organisé en septembre dernier à Alger, a salué les efforts engagés par l'Algérie pour rééquilibrer le marché pétrolier mondial. APS