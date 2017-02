Production d’un million de litres d’huile d’olive à Khenchela

La wilaya de Khenchela a enregistré au cours de la saison agricole 2016-2017 une production d’un million de litres d’huile d’olive contre 980 000 litres au cours de la saison précédente, a-t-on appris, mardi du chef de service de la production et du soutien technique à la direction des services agricoles (DSA).

Dans une déclaration à l’APS, Ahmed Hamzaoui a fait savoir que la wilaya a recensé une production de 63 500 quintaux d’olives au cours de la saison 2016-2017 sur une superficie de 2 500 hectares d’oliviers productifs sur un total de 8500 hectares plantés à travers la wilaya.

Il a, à ce propos ajouté que de cette production, 61 500 quintaux ont été consacrés à la production d’un million de litres huile d’olive. Selon cette même source, l’opération de pressurage des olives a été effectuée au niveau de quatre (4) pressoirs semi-mécaniques, dont deux (2) dans la commune de Khirane et un dans la commune d’El Ouldja.

M. Hamzaoui a également indiqué que l’opération d’extraction de l’huile d’olive se faisait antérieurement grâce à des pressoirs traditionnels, en plus du recours à ceux des wilayas voisines, attestant que la quantité d’huile produite durant la saison agricole 2010-2011 n’excédait pas 500.000 litres.

Selon ce responsable, la commune de Chechar a produit à elle seule 37 000 quintaux d’olives sur une superficie de 600 hectares sur un total de 2500 hectares productifs, attribuant cela aux conditions climatiques adéquates dans la région, nécessaire à ce genre de culture, en plus de la maîtrise des techniques de production par les agriculteurs lesquels se transmettent ce savoir faire entre les générations.

La production d’olive destinée à l’huile, faut-il rappeler, a par ailleurs enregistré une bonne croissance, la production nationale étant passée de 420.000 tonnes au cours de la campagne 2014-2015, à plus de 470.000 tonnes au cours de la campagne suivante, soit un accroissement de 13%. La production de l’huile d’olive a enregistré, à son tour, le niveau le plus élevé des 15 dernières années en atteignant plus de 900.000 hectolitres, représentant une croissance de 25%.

L’objectif fixé par le ministère de l’agriculture, à l’horizon 2019, vise une production de 8,1 millions de quintaux par rapport à la production actuelle qui est de 6,9 millions de quintaux avec l’entrée en production de nouvelles plantations, notamment celles des régions steppiques et du Sud. L’autre objectif consiste à développer l’exportation de 5 millions de litres d’huile d’olive, pour une valeur de 14 millions de dollars. Un objectif qui reste tributaire de l’organisation des acteurs de la filière et de la facilitation des procédures à l’export.

