Création de l’UGTA et nationalisation des hydrocarbures : les festivités à Djelfa

La wilaya de Djelfa abritera, vendredi 24 février, les festivités officielles du 61e anniversaire de la création de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et du 46e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures, a-t-on appris mardi du secrétaire de wilaya de l’UGTA, Dhabae Larbi.

Outre le secrétaire général de l’UGTA, Abdelmadjid Sidi Said et des cadres dirigeants de cette organisation, de nombreux ministres, des responsables et représentants d’organisations nationales et autres organismes publics, des directeurs généraux de plusieurs entreprises nationales, en plus d’une pléiade d’artistes prendront part à ces festivités qui seront célébrées cette année sous le signe "éloges aux artistes algériens".

Selon M. Larbi, l’intérêt accordé aux artistes durant ce double anniversaire est le reflet de notre "reconnaissance pour les grands noms de la scène artistique nationale, que l’Algérie a perdu dernièrement à l’instar de Mohamed Tahar El Fergani, Amar Zahi , ou encore Ahmed Ben Bouzid , plus connu sous le nom de Cheikh Atallah, un syndicaliste très actif décédé à la fleur de l’âge", a-t-il souligné.

Le programme des festivités, dont le lancement est prévu jeudi, prévoit la tenue, pour la première fois, de la réunion de la commission exécutive nationale de l’UGTA en dehors de son siège d’Alger, tandis que la journée du vendredi sera marquée par une visite au carré des martyres de Djelfa, avec la lecture de la Fatiha à la mémoire de chouhadas avant la pose de la première pierre de réalisation du projet du bureau local de l’UGTA.

Une activité est prévue au niveau du théâtre régional de Djelfa, qui sera baptisé à l’occasion, du nom du défunt Ahmed Ben Bouzid en hommage à son oeuvre, ainsi qu’à sa famille et à toute la famille artistique, a indiqué le responsable . APS