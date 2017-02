Terrorisme: destruction de 11 caches, 6 bombes et 3 canons à Jijel et Skikda

Des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) ont détruit, mardi, à Jijel et Skikda 11 caches pour terroristes, 6 bombes et 3 canons de fabrication artisanale, indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont détruit à Jijel et Skikda (5ème Région militaire), le 21 février 2017, onze (11) caches pour terroristes, six (06) bombes et trois (03) canons de fabrication artisanale", précise-t-on de même source.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP, en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale et des Douanes, "ont appréhendé cinq (05) narcotrafiquants à Sidi Bel Abbès et Tlemcen (2ème Région militaire) et saisi un camion, un véhicule utilitaire et un véhicule de transport chargés de 562,74 kilogrammes de kif traité".

A Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6ème Région militaire), des détachements de l'ANP "ont saisi un véhicule tout-terrain, 2 motos, 2.580 unités de produits détergents, 1.800 litres de carburant, 3 détecteurs de métaux et un marteau piqueur".

D'autre part, "deux (02) contrebandiers ont été appréhendés à bord d'un véhicule chargé de 830 unités de différentes boissons à El Oued (4ème Région militaire) et six (06) immigrants clandestins ont été arrêtés par des détachements de l'ANP à Ouargla et Adrar", conclut le communiqué.