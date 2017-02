Un membre de l'état-major de l'armée yéménite tué par un tir de missile

Le chef d'état-major adjoint de l'armée yéménite a été tué dans la nuit de mardi à mercredi lorsque son P.C. a été ciblé par un tir de missile, rapportaient des agences de presse mercredi.

"Le général Ahmad Saif Al Yafii a été tué par un tir de missile aux abords de la ville de Mokha" que les forces progouvernementales ont récemment reprise dans le cadre d'une offensive en cours destinée à regagner du terrain sur la côte sud-ouest et déloger les rebelles Houthis de la grande ville portuaire de Hodeida (nord-ouest).

Les rebelles contrôlent toujours la capitale Sanaa ainsi que des régions de l'ouest et du nord du pays.

Depuis l'intervention de la coalition arabe menée par Ryadh en mars 2015, le conflit a fait plus de 7.400 morts, dont 1.400 enfants, et plus de trois millions de déplacés, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le coordinateur humanitaire de l'ONU pour le Yémen, Jamie McGoldrick, et pour sa part estimé que le bilan des morts est plus proche de 10.000.

Il en outre a prévenu que plus d'un quart des Yéménites, soit sept millions de personnes, étaient au bord de la famine.