Bientôt des stylos de lumière pour remplacer les encres polluantes ?

Quelque 190 millions de cartouches d’encre sont utilisées en Europe chaque année. Un chiffre qui, grâce à des chercheurs chinois et américains, pourrait bientôt être drastiquement réduit. Ceux-ci proposent en effet un papier sur lequel il devient possible d’écrire et de réécrire maintes fois à l’aide d’un stylo à lumière ultraviolette.

Fabriquer du papier coûte cher, tant d'un point de vue économique qu'environnemental. De plus, le recycler n'est pas toujours simple, du fait notamment des encres polluantes qu'il contient. Toutefois, ces problèmes pourraient bientôt appartenir au passé grâce au papier 2.0 imaginé par une collaboration entre l'université du Shandong (Chine), l'université de Californie, à Riverside (États-Unis), et le Lawrence Berkeley National Laboratory (États-Unis).

Dans la revue Nano Letters, des chercheurs présentent ainsi un nouveau matériau qui change de couleur sous l'action d'un faisceau ultraviolet (UV). De quoi, selon eux, produire un papier qui ressemble à s'y méprendre à notre papier classique mais sur lequel il est possible d'écrire sans avoir recours à de l'encre, en utilisant un stylo de lumière ! Ce papier peut être effacé en étant porté à quelque 120 °C et il est ensuite possible de réécrire dessus plus de 80 fois.