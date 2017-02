Saisie de 4.6 qx de kif à Sidi Bel Abbès et 34 individus arrêtés à Alger et Tipaza

Les services de la sûreté nationale ont procédé, lors de deux opérations distinctes à Alger et Tipasa, à l'arrestation de 34 individus dont une femme et à la saisie de près de 3 kg de kif traité, de 326 comprimés psychotropes et de 12 armes blanches, selon un bilan publié mercredi par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les Douanes ont saisi, de leur coté, 4.6 quintaux de kif traité à Sidi Bel Abbès.

La première opération a été soldée par l'arrestation de 31 individus et la saisie de 91 gr de kif traité, de 326 comprimés psychotropes et 12 armes blanches après des descentes des services de la police dans différents points noirs et lieux suspects de certains quartiers de la capitale.

A Tipasa, et sur informations faisant état de la présence d'individus s'adonnant à un trafic de stupéfiants dans plusieurs quartiers de la région, trois personnes ont été arrêtées dont une femme qui étaient en possession 2,385kg de kif traité.

Les services de la police ont ouvert de suite des enquêtes pour pouvoir appréhender les autres membres du réseau criminel.

Dans la wilaya de Tamanrasset, les éléments de la police ont intercepté une quantité de carburant estimée à 1 700l destinés à la contrebande via les frontières.

Les services de la police de la wilaya de Sétif, ont arrêté, quant à eux, deux personnes et saisi 52 500 boites de tabac à chiquer contrefaites et 10000 autres boites de cigarettes non facturées.

Sidi Bel Abbès : saisie de plus de 4,6 quintaux de kif traité

Les éléments des services des douanes de Sidi Bel Abbès ont saisi une quantité de 460 kg de kif traité, a-t-on appris mercredi de cette institution.

Cette quantité de drogue a été saisie mardi sur la RN 95 reliant les communes de Ras El Ma et Moulay Slissene. Elle était dissimulée à bord d’un camion semi-remorque chargé de produits alimentaires périmés provenant de la contrebande, ajoute-t-on de même source.

L'opération a permis également d’arrêter deux individus se trouvant à bord du camion. Une enquête est en cours pour identifier les membres restants de ce réseau criminel et déterminer la destination de cette marchandise prohibée.

Outre la drogue, le moyen de transport et la marchandise dont la date de péremption a expirée ont été saisis, souligne-t-on. APS