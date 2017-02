Ils animeront une semaine culturelle : les sud africains présentent aux Algériens leurs traditions et cultures

L’Algérie abrite à partir de ce vendredi la semaine culturelle (24 février 2017, jusqu'au 4 mars) de la République d'Afrique du Sud. Une importante délégation composée d’artistes, de chorales, de musiciens et de chanteurs séjourne en Algérie pour offrir spectacles et concerts et faire connaitre leurs cultures. Riche en composante humaine, l’Afrique du Sud compte plusieurs peuplades.

L'ouverture officielle et le coup d’envoi de cette semaine est prévue vendredi à 16h30 au Palais de la Culture Moufdi Zakaria sous l'égide du Ministre de la Culture Azzedine Mihoubi.

Un programme riche et varié, sera animé par des troupes sud africaines à travers des salles de spectacles, des espaces ouverts, et de cinémas à Alger, Boumerdès, Bouira et Tipaza.

Au programme également des expositions de tenues traditionnelles et des expositions au niveau des établissements culturels.

Le programme de la manifestation s’étale entre Alger et les deux wilayas limitrophes à Savoir Tipaza et Boumerdès

Programme de la Saison culturelle sud-africaine en Algérie

du 24 février au 04 Mars 2017

Date Type de manifestation Lieu de déroulement Espaces dégagés Horaires Observations Vendredi 24 Février -Cérémonie d’ouverture Palais de la culture -Salon d’honneur -16 h30 -Réception VIP -Inauguration des expositions -Galerie Baya -17h 15 -Ouverture de l’Exposition - Troupe sweto All stars - Micasa Palais de la culture -Auditorium A partir de 18h00 Samedi 25 Février -Projection du film : - Mondela’s Gun -Dreams of Shahrazad Cinémathèque Salle de la cinémathèque d’Alger . -Exposition d’art et d’artisanat Bastion 23 Palais 18 10h-17h Transfert de l’exposition vers bastion 23

Dimanche 26 Février -Projection du film - Mondela’s Gun -Dreams of Shahrazad Cinémathèque Salle de la cinémathèque d’Alger - Marimba vibrations - Busiswa O.R.E.F Ibn Zeydoun - Exposition d’art et d’artisanat Bastion 23 Palais 18 ou palais 23 10h-17h Ouverture de l’exposition Projection - Mondela’s Gun -Dreams of Shahrazad Cinémathèque Salles de la Cinémathèque à travers les wilayas Lundi 27 Février Exposition d’art et d’artisanat Bastion 23 Palais 18 ou palais 23 10h-17h poursuite de l’exposition -Spectacle Marimba Vibrations - Busiswa Wilaya de Tipaza Salle de la Maison de la Culture Kolea 16h

Mardi 28 Février Exposition d’art et d’artisanat Bastion 23 Palais 18 ou palais 23 10h-17h Poursuite de l’exposition Projection du film - Mondela’s Gun -Dreams of Shahrazad Cinémathèque Salles de la cinémathèque à travers les wilayas Mercredi 01 Mars Exposition d’art et d’artisanat Bastion 23 10h-17h poursuite de l’exposition + Ateliers Projection du film - Mondela’s Gun -Dreams of Shahrazad Cinémathèque Salles de la cinémathèque à travers les wilayas -Spectacle Marimba Vibrations wilaya de Bouira Maison de la Culture de la wilaya de Bouira 16 h

-Conférence sur la vie et le parcours du militant « OLIVER TAMBO » -Prof PITIKANTULI « poétesse » Hamma Alger Bibliothèque National 10H00 Jeudi 02 Mars Exposition d’art et d’artisanat Bastion23 Palais 18 ou palais 23 10h-17h Poursuite de l’exposition DJ BOBSTA Wilaya de Boumerdès Maison de la Culture de la Wilaya de Boumerdès 16h Vendredi 03 Mars Exposition d’art et d’artisanat Bastion 23 Palais 18 ou palais 23 10h -17h Poursuite de l’exposition -BUSISWA -DJ BOBSTA - KHULICHANA O.R.E.F Esplanade de Riadh el Feth 18h -MARIMBA VIBRATIONS La Grande poste 17h

Samedi ars KHULICHANA Wilaya de Tipaza Salle de la Maison de la Culture Kolea Dimanche 05 Mars Départ de la Délégation

NB/ la durée de chaque concert est de 45 minutes.