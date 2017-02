Asphyxie au monoxyde de carbone : le risque à 90% dû au manque d’aération chez les ménages

Le manque d’aération et l’impossibilité d’évacuation de l’air vicié est responsable à 90% du risque d’asphyxie chez les ménages à Alger, a indiqué la société de distribution de l’électricité et du gaz d’Alger (SDA).

"L’anomalie récurrente confirmée par notre diagnostic d’un échantillon représentatif d’installations intérieures gaz de nos clients ménages d’Alger, générant un risque potentiel élevé d’asphyxie, reste à 90% le manque d’aération et l’impossibilité d’évacuation de l’air vicié", a souligné un communiqué de la compagnie.

Il ajoute que "chaque année, plusieurs incidents graves d’intoxication au monoxyde de carbone sont enregistrés" et que différentes autres sources d’intoxication sont identifiées tels que "le problème d’évacuation des gaz brûlés" lorsque le chauffage gaz et le chauffe-bain ne sont pas raccordés à un conduit d’évacuation.

Il y aussi les installations non adaptée lorsque le chauffe-bain et le chauffe-eau sont situés à l’intérieur de la salle de bain ou des sanitaires.

La SDA recommande de ne pas obstruer les conduits d’aération pour permettre l’évacuation permanente des gaz brûlés et de s’assurer que les appareils de combustion sont correctement installés.

La compagnie recommande aussi d’éviter d’installer les chauffe-bains et les chauffe-eau à l’intérieur des sanitaires et des salles de bain en expliquant que "le monoxyde de carbone est un gaz indétectable par nos sens, car inodore, incolore et non irritant".

Le dernier incident enregistré à Alger concerne le décès de trois (3) personnes par asphyxie selon un bilan de la Protection civile diffusé dernièrement. APS