ONU : le comité spécial de la décolonisation ouvre sa session 2017

Le Comité spécial de la décolonisation de l’ONU, dit comité des 24, a ouvert mercredi à New York sa session 2017 en présence du Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres.

Intervenant à la session inaugurale, M. Guteress a tenu à renouveler "son attachement sincère à la question de la décolonisation qui représente l’un des principaux mandats" de l’organisation onusienne.

Le chef de l’ONU a déclaré que le comité des 24 était "étroitement associé à son combat de jeunesse" et à "l’attachement de la jeunesse portugaise à la fraternité et aux mouvements de libération de plusieurs pays qui ont contribué au rétablissement de la démocratie au Portugal".

Lors de cette session inaugurale, M. Rafael Dario Ramirez Carreno, du Venezuela a été réélu président du comité des 24.

Le Comité des 24 se réunit chaque année pour revoir et mettre à jour la liste des territoires concernés par la déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.

Il écoute des représentants élus et nommés des territoires ainsi que des pétitionnaires, dépêche des missions dans les territoires et organise des séminaires sur la situation de leur système politique, social, économique et éducatif.

Le Comité formule également chaque année des recommandations relatives à la diffusion d'informations en vue de mobiliser l'opinion publique en faveur du processus de décolonisation.

Les 17 territoires non autonomes inscrits sur la liste du Comité spécial sont le Sahara occidental, Gibraltar, les Falkland (Malvinas), Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Anguilla, Bermudes, les Vierges britanniques, les Caïmanes, les Turques et Caïques, les Vierges américaines, Guam, Montserrat, Pitcairn, Sainte-Hélène, Tokélaou et Samoa américaines. APS