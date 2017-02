L'OMS inaugure à Alger un Centre de documentation et d’information

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a inauguré, jeudi au siège de son bureau à Alger, son Centre de documentation et d’information (CDI) destiné à la promotion de la recherche et de la connaissance médicale, au profit, essentiellement, de la communauté scientifique algérienne.

"L’ouverture de ce centre répond à un besoin de partage et d’approfondissement des connaissances produites en Algérie dans les domaines de la médecine et annexes, afin que les travaux réalisés soient connus à l’extérieur", a précisé le représentant de l’OMS Algérie, Dr Bah Keita.

Précisant que "l’accès en ligne est gratuit pour tous", il a ajouté que ce Centre dispose de nombreux ouvrages mis à la disposition des chercheurs, enseignants et étudiants qui peuvent les consulter afin de s’imprégner de tout ce qui est réalisé à travers le monde dans le domaine de leur spécialisation.

Le CDI se propose ainsi de "faciliter l’accès" à la documentation de l’agence onusienne ainsi qu'à la littérature mondiale et nationale dans le domaine de la santé, est-il expliqué dans la présentation de la nouvelle structure.

Outre la communauté universitaire qui y trouve ainsi un double intérêt, le CDI est également mis au service des institutions étatiques, dont le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, ainsi que tous les établissements et organismes en relation avec le domaine de la santé.

Le centre, a-t-on également précisé, offre à ses usagers "une base de données structurée", selon les normes internationales, un accès aux bases de données en ligne, ainsi qu’un espace cyber et une médiathèque.

De même qu’il a l’avantage de relier ses abonnés à diverses sources d’informations en ligne, s’agissant de toutes les publications en liaison avec le monde médical, à travers le monde.

Le Dr Keita a fait savoir, à ce propos, qu’une coopération existait entre l’OMS et la Faculté de Médecine d'Alger visant à "valoriser le savoir-faire algérien" et de démontrer qu’à travers les thèses réalisées par les universitaires, que l’Algérie "apporte sa contribution" dans le domaine de la recherche médicale et scientifique. APS