Rachid Laras nouveau président de la Fédération algérienne de judo

Rachid Laras est le nouveau patron du judo algérien. Seul candidat pour présider à la destiné de la Fédération algérienne de judo, Laras a été élu jeudi à la tête de la FAJ lors de l'assemblée générale élective (AGE) tenue à la salle du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger).

C’est sans grande surprise que Rachid Laras a été élu à la tête de la Fédération algérienne de judo. Candidat unique pour succéder à Messaoud Mati, déclaré inéligible ainsi que son ancien bureau fédéral pour briguer le mandat olympique (2017-2020), Laras a récolté 40 voix contre neuf (9) et deux bulletins nuls.

"Merci pour votre confiance. Je vous annonce aujourd'hui que ma première mission sera de réunifier la famille du judo pour pouvoir en profiter de toutes les compétences et bonnes volontés", a promis le nouveau patron de la FAJ.

"Nous avons les Jeux africains de la jeunesse (JAJ) à Alger et les jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) en Argentine qui sont en ligne de mire durant l'année 2018. La direction technique et les différents staffs vont être installés dans les plus brefs délais pour préparer ces deux rendez-vous importants", a-t-il ajouté.