De nombreuses stars du théâtre et du cinéma algériens honorés à Boumerdes

De nombreuses stars du théâtre et du cinéma algériens, dont Farida Saboundji, Abdennour Chellouche, et Ahmed Kadri ont été honorés, à Boumerdes, lors d’une cérémonie organisée au chef lieu de la wilaya, en présence des autorités locales et de nombreux invités.

Les artistes Amal Ouehbi et Abdallah Agguoune, au même titre que le réalisateur Abderahim Aloui ont également, pris part à cette cérémonie organisée, dans la soirée de mercredi à l’occasion des festivités de la Journée nationale du chahid.

Dans son allocution à l’occasion, la comédienne Farida Saboundji s’est dit "profondément touchée" par ce "beau geste des autorités de Boumerdes" appelant les jeunes à adopter "beaucoup de rigueur dans leur travail en vue d’améliorer leur niveau et de présenter des £uvres cinématographiques qui vont promouvoir le 7eme art algérien, tout en perpétuant leurs noms à travers l’histoire de l’art national".

La cérémonie a été inaugurée par la présentation de nombreux sketchs du comédien Ahmed Kadri ( Krikeche).

S’ensuivit une projection du film "Mémoire de scène" du réalisateur Abderahim Aloui.

Il s’agit d’un drame social, d’une durée de 110 mn, dont le scenario a été co-écrit par Abderahim Aloui et Ahmed Ben Kamla , retraçant l’histoire d’un artiste et intellectuel algérien au début de la décennie noire, une période de troubles politiques et de début du terrorisme dans le pays.

Le film raconte l’histoire d’un artiste, également chef de rédaction dans un journal national, qui veut réaliser une pièce théâtrale, sous le nom "Mémoire de scène", au niveau d’un théâtre régional du pays, mais son action est entravée par de nombreuses contraintes en relation avec les événements politiques en cours, durant cette période difficile de l’histoire de l’Algérie.

L’interprétation de ce film, produit en 2016 par l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC), sous l’égide du ministère de la Culture est assurée par plusieurs comédiens connus, dont Farida Saboundji, Chafia Boudraà, Faouzi Saichi, Abdennour Chellouche, Amal Ouehbi et Mohamed Ouerdache. APS