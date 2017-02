Anniversaire de la RASD : la CEAS-Sahara réitère son soutien au peuple sahraoui

La coordination des associations espagnoles amies avec le peuple sahraoui (CEAS-Sahara) à réitéré jeudi son soutien indéfectible et continu à la cause sahraouie à l’occasion de la célébration lundi prochain du 41ème anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraouie démocratique (RASD).

A l'occasion de cette importante célébration, le coordinateur national, José Taboada, a exprimé dans un communiqué sa profonde sympathie et sa solidarité avec le peuple sahraoui» et s’est dit « fier du courage et de la résistance pacifique du peuple sahraoui», tout en dénonçant par ailleurs, « la répression et la violation constante et continue des droits de l’homme dans les territoires occupés du Sahara occidental par les forces d’occupation marocaine».

Une fois de plus, le coordinateur espagnol des associations amies avec le peuple sahraoui rappelle « le droit inaliénable et inconditionnel du peuple sahraoui à l’autodétermination et à sa souveraineté sur ses richesses et ressources naturelles».

A ce titre, poursuit-on de même source « la CEAS-sahara exige le respect total de l’arrêt de la cour de justice européenne du 21 décembre 2016 qui exclue le Sahara occidental de l’accord commercial UE-Maroc» et qui confirme les résolutions de l’ONU relatives à l’autodétermination du peuple sahraoui dont le seul représentant légitime est le front polisario.

La même source rappelle en outre que selon les résolutions adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies, « la puissance administrante reste toujours l’Espagne jusqu'à ce qu’elle achève le processus de décolonisation et assume sa responsabilité juridique et politique dans cette tragédie».

« L’Espagne n’a non seulement pas décolonisé le Sahara mais elle a donné la priorité aux relations commerciales et politiques avec le Maroc qui la soumet au chantage de l’immigration», a-t-on précisé.

Après 41 ans de lutte et de résistance, poursuit la même source, « l'état sahraoui et le peuple sahraoui restent à ce jour, déterminés à atteindre leur droit « celui de décider librement de leur avenir», ce droit reconnu par la communauté internationale et par les nations unies, a-t-on rappelé.

Après 41 ans, affirme-t-on, « il est devenu clair que l’occupation marocaine du Sahara occidental est illégale » et la communauté internationale doit respecter le droit international en oeuvrant, a-t-on conclu, pour « l’organisation d’un référendum d’autodétermination afin de permettre, la population sahraouie de décider librement et démocratiquement de son avenir». APS