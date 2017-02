Journaliste algérienne blessée en Irak : le MAE dément les informations "alarmistes" diffusées sur les réseaux sociaux

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères (MAE), Abdelaziz Benali Cherif, a démenti jeudi les informations "alarmistes et non fondées" publiées sur les réseaux sociaux et certains médias électroniques étrangers, sur l’état de santé de la journaliste algérienne, Samira Mouaki Benani, blessée en Irak.

Le Porte-parole du MAE, qui répondait à une question de l'APS, a rassuré la famille, les proches de la journaliste et tous ceux qui ont témoigné leur sympathie à Samira Mouaki Benani.

Il a, par ailleurs, indiqué que les services du ministère des Affaires étrangères étaient "en contact permanent avec notre ambassadeur à Baghdad qui a rendu visite, hier et aujourd’hui, à notre compatriote hospitalisée".

M. Benali Cherif a précisé que l’équipe médicale spécialisée irakienne en charge du suivi de la patiente algérienne, est "optimiste" quant à l’évolution "positive" de son état de santé. APS