Des jumeaux accueillant leurs sœurs jumelles font chavirer le Web

Elles n’imaginaient pas susciter le buzz en fascinant les internautes dès que leurs premières aimables photos ont atterrit dans l’espace bleu, tant aux USA et que dans le reste du globe.

Le photographe américaine Juliet Cannici et sa femme Nikki ont décidé de faire poser leurs jumelles Gia et Gemma, âgées de 11 jours, pour une série de photos. Une séance à laquelle ont participé les deux autres enfants du couple, Nico et Siena, également jumeaux.

Mises en ligne le 6 février dernier sur la page Facebook du studio de Juliet Cannici, les photos montrent les deux nouveau-nés vêtus pour l’occasion de tenues prêtées par un magasin de vêtements pour enfants. Mais c’est un cliché en particulier, sur lequel Nico et Siena, âgés de presque trois ans, viennent partager la vedette avec leurs petites sœurs, qui a fait chavirer la toile.

Une séance photo mal embarquée au départ

Pourtant, comme le raconte la version américaine du Huffington Post, la séance de prises de vue consacrée aux deux petites filles n’était au départ pas du tout du goût de leurs deux aînés.

Mais à force de patience et en laissant Nico et Siena se rapprocher de leurs minuscules sœurs par le biais du jeu, les deux mères ont obtenu des images qui séduisent désormais les réseaux sociaux. Ce jeudi après-midi (6 février courant, ndlr), le cliché de la fratrie réunie avait été liké par plus de 1.000 internautes et généré plus de 400 partages.