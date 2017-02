Plaidoyer pour faciliter l’accès des jeunes entrepreneurs à 20 % des projets publics

Des jeunes entrepreneurs ayant pris part, jeudi à une rencontre à Boumerdes, ont plaidé pour l'accès à un taux de 20% des projets et marchés publics.

"La non application des lois en vigueur parfaitement claires en la matière a impacté négativement sur de nombreuses entreprises de jeunes, créées au titre des dispositifs de l’ANSEJ, l’ANGEM et la CNAC", ont indiqué les intervenants, à l’issue de l’installation du bureau de wilaya de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs .

Aussi, un appel pressant a été lancé en direction des autorités concernées, pour "intervenir en vue de l’application des lois de la République en la matière".

Des entrepreneurs dans les domaines du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (BTPH) ont particulièrement déploré "la lourdeur" des procédures introduites dans les cahiers de charges relatifs aux marchés publics.

Ils ont, en outre, appelé à l’accompagnement des jeunes entrepreneurs, notamment par la création de zones d’activités moyennes destinées à l’implantation de petits projets, car "actuellement ils ne peuvent pas accéder à un foncier au niveau des grandes zones d’activités", ont-ils souligné.

D’autres intervenants à cette rencontre, qui a vu la participation d’une quarantaine de jeunes entrepreneurs ont exposé de nombreux problèmes sur le terrain, à l’instar de leur incapacité d’élargir leur activité, à cause du manque de foncier ou son absence, la commercialisation et promotion de leur produits, le rééchelonnement de leurs dettes auprès des banques et des dispositifs d’aide à l’emploi, et le coût élevé des équipements de production et de l’assurance de leurs employés.

L’installation du bureau de wilaya de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs s’est déroulée en présence de la premiere adjointe du président de la Fédération, Amina Titah, ainsi que de nombreux membres du bureau fédéral, et autres représentants des dispositifs de soutien à l’emploi, banques et agences d’assurance sociale. APS