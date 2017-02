Hassi-Messaoud : la future raffinerie produira 5 millions de tonnes/an

La nouvelle raffinerie de pétrole projetée à Hassi-Messaoud (80 Sud-est d’Ouargla) aura une capacité de cinq (5) millions de tonnes/an de produits pétrolier et 120.900 tonnes/an de gaz naturel, a-t-on appris jeudi sur le site du projet.

Le projet, qui est entré dans sa première phase de réalisation, produira plusieurs dérivés d’hydrocarbures, tels que le gas-oil et l’essence (normal et super), ainsi que du gaz butane et propane, ont indiqué des responsable de l’entreprise Sonatrach, lors de la visite d’inspection de la secrétaire générale du ministère de l’Energie, Fatma Zohra Cherfi, en compagnie du président directeur général de Sonatrach, Amine Mazouzi.

Ce projet, réalisé selon les standards internationaux en la matière, s’inscrit dans le cadre d’un programme "ambitieux" du secteur de l’Energie pour accroître les capacités de production de produits énergétiques en Algérie, a-t-on souligné.

Ce programme prévoit la réalisation également de deux autres raffineries, à Tiaret et Biskra pour porter les capacités de raffinages du pays à quelque 45 millions de tonnes/ an à l’horizon 2021 au plus tard, a fait savoir Fatma Zohra Cherfi.

La visite de travail de deux jours de la secrétaire générale du ministère de l’Energie a porté sur l'inspection d’installations énergétiques à Hassi-Messaoud, à l’instar du projet algéro-indien (DODSAL) d’une station de compression de gaz et d’une unité (ZCINA) de gaz propane liquéfié (GPL) et de dispatching.

La visite, qui entre dans le cadre de la célébration, le 24 février, du double anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures (1971) et de la création de l’Union générale des travailleurs algériens (1956), a été aussi l’occasion d’honorer plusieurs travailleurs et de retraités du secteur, pour leurs efforts durant leur carrière professionnelle. APS