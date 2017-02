Tunisie : organisation prochainement d'un exercice militaire multilatéral

Un exercice militaire multilatéral (FINTLOCK-17) sera organisé prochainement à Tunis avec la participation de formations militaires de Tunisie et de plusieurs pays européens et nord-américains, a déclaré jeudi le porte-parole du ministère de la Défense tunisien, Belhassen Oueslati.

Le porte-parole a indiqué que "cet exercice comporte différentes opérations militaires dont notamment des opérations de débarquement et de largage aérien ainsi que des opérations terrestres dans plusieurs régions et domaines différents".

"Cet exercice s'inscrit dans le cadre des efforts de l'armée nationale en vue de se préparer au mieux et de se procurer les équipements nécessaires à la lutte contre le terrorisme", a-t-il ajouté.

Plus de 2000 officiers de plus de 20 pays devraient prendre part à cet exercice annuel de l'Africom intitulé "Flintlock", dont notamment des pays européens et nord-américains, a indiqué par ailleurs un communiqué de l'Africom.

S'agissant par ailleurs de la situation sur les hauteurs de l'Ouest de la Tunisie, le porte-parole du ministère de la Défense tunisien a fait savoir que "les unités militaires poursuivent les opérations de ratissage et la traque des terroristes retranchés dans les montagnes, particulièrement à Kasserine, au Kef et à Jendouba". APS